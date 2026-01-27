De l’équipe de France Espoirs à l'Algérie ? Il prend son téléphone pour tout arrêter

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme elle l’a fait avec Luca Zidane récemment, l’Algérie ambitionne d’intégrer d’autres binationaux à sa sélection à l’avenir. En ce sens, le nom d’un joueur évoluant en Ligue 1 et passé par l’équipe de France Espoirs était évoqué, mais ce dernier a pris son téléphone pour affirmer qu’il n’avait jamais été question qu’il rejoigne les Fennecs.

Éliminée en quarts de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie veut continuer à préparer l’avenir et s’intéresse notamment aux binationaux susceptibles d’intégrer sa sélection. En ce sens, WinWin assurait récemment que les Fennecs ciblaient Ethan Mbappé et Elyaz Zidane, mais également Maxime Lopez.

« Si jamais on fait appel à moi en équipe d’Algérie, j’y vais » « Bien évidemment que si jamais on fait appel à moi en équipe d’Algérie, j’y vais », déclarait le milieu de terrain du Paris FC au mois de novembre dernier auprès de Canal+, lui dont la mère est Algérienne. « Les gens diront oui, l’opportuniste, il y a la CAN et la Coupe du monde. Je pense que même sur une saison où il n’y avait pas de CAN et pas de Coupe du monde, si on avait fait appel à moi, j’y serais allé. » Maxime Lopez, passé par les équipes de France chez les jeunes et notamment les Espoirs, ajoutait : « Moi, honnêtement, j’ai toujours parlé de l’équipe de France parce qu’on ne m’a jamais contacté à ce niveau-là en équipe d’Algérie. Récemment, on m’a contacté pour savoir un peu où j’en étais. Si jamais on faisait appel à moi j’irai. Après, on verra ce qui se passe dans le futur. »