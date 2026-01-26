Zidane - Deschamps : La vérité dévoilée après l'embrouille dans les médias !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus les jours passent, plus Didier Deschamps se rapproche de la fin de son mandat avec l'équipe de France. Ça fait maintenant 14 ans qu'il est à la tête des Bleus et malgré tout ce qu'il a pu accomplir, il n'échappe pas à certaines violentes critiques. Et si Zinedine Zidane était derrière tout cela ? Alors que l'hypothèse a été émise par certains, des explications ont fini par tomber.

Didier Deschamps aura tout gagné avec l'équipe de France. Et pourtant... Dans son style de jeu proposé, le sélectionneur des Bleus est loin de faire l'unanimité. De quoi lui valoir de nombreuses critiques dernièrement malgré son palmarès. Deschamps n'a ainsi pas été épargné, notamment par Christophe Dugarry, eux qui ont pourtant gagné la Coupe du monde 1998 ensemble avec les Bleus.

Dugarry a un problème avec Deschamps Pas convaincu par l'équipe de France de Didier Deschamps, Christophe Dugarry ne s'était ainsi pas fait prier pour le dire. Ainsi, dans un entretien accordé à L'Equipe en 2022, après le Mondial au Qatar, il balancé entre autre sur l'actuel sélectionneur : « Ce qui me dérange chez Didier Deschamps ? C'est qu'on ne peut jamais parler football. Qu'on ne le fasse pas quand on gagne, comme en 2018, sur le thème "je m'en fous, j'ai gagné", d'accord, éventuellement, mais quand tu perds, tu dois des explications, tu dois un débat, au moins sur la préparation de match. Est-ce que le discours n'a pas été entendu ? Est-ce qu'ils ont pensé que la "chatte à DD" et un coup de (Kylian) Mbappé suffiraient à gagner ? Je n'ose même pas imaginer ce qu'on aurait pris en 1998 si on avait fait quatre-vingts minutes comme ça en finale de la Coupe du monde ».