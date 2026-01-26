France 98 - Fabien Barthez : Christophe Dugarry impliqué dans un clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré tout le bonheur provoqué par cette génération de France 98 et les succès marquants comme la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000, l'équipe de France n'était pas épargnée par les clashs en interne à cette époque. Et Christophe Dugarry n'a pas hésité à se mouiller pour assurer la défense de son ami Fabien Barthez dans un conflit chez les Bleus.

Fabien Barthez avait vécu sa toute première compétition internationale dans la peau du titulaire indiscutable à l'occasion Coupe du Monde 1998, puisque deux ans auparavant durant l'Euro 1996 en Angleterre, Bernard Lama était encore le numéro un dans la hiérarchie des gardiens. L'ancien joueur du PSG semble d'ailleurs avoir assez mal vécu cette ascension de Barthez qui a pris sa place, et il l'avait chargé en 2017 dans les colonnes de So Foot.

« Il est blanc, pas très intelligent » « C’est un bon soldat, il est blanc, pas très intelligent. Il ne fait pas trop d'histoires, il a été le chouchou à une époque mais aujourd'hui, on ne l'appelle pas pour parler de football. Avec Fabien, on s'entendait bien sans être potes. Les gens ont monté ce truc. Barthez a été un symbole de la lutte anti-Lama : des joueurs voulaient me sortir et des médias ont joué le jeu de Barthez », confiait Bernard Lama avec un discours assez offensif donc au sujet de Fabien Barthez et de leur concurrence en équipe de France.