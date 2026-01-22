Christophe Dugarry : Sa réponse au clash sur RMC !

Axel Cornic

Les critiques ciblant Roberto De Zeri ont traversé les frontières de la Ligue 1 et font beaucoup parler en Italie. C’est le cas avec l’ancien international italien Antonio Cassano, qui a récemment fait plusieurs sorties remarquées concernant le coach de l’Olympique de Marseille, ciblant notamment Christophe Dugarry.

Un an et demi après sa signature, Roberto De Zerbi est loin de faire l’unanimité. Les critiques se font de plus en plus nombreuses autour de l’entraineur de l’OM, certaines plus violentes que d’autres, avec notamment Christophe Dugarry qui est l’un de ses premiers détracteurs.

« Je respecte ceux qui pensent différemment de moi, je dis juste les choses avec conviction et passion » Les critiques du Champion du monde 1998 au micro de RMC ont beaucoup fait parler ces derniers jours, mais il a souhaité ce mardi faire une déclaration pour calmer les choses. « Je n’ai jamais prétendu détenir la vérité. Je respecte ceux qui pensent différemment de moi, je dis juste les choses avec conviction et passion. C’est pour ça qu’elles peuvent paraitre péremptoires » a expliqué Dugarry, devenu l’une de célèbre voix de l’émission Rothen s’enflamme.