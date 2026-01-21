Clash avec Dugarry : De Zerbi vide enfin son sac !

Axel Cornic

Depuis son arrivée en France au cours de l’été 2024, Roberto De Zerbi ne s’est pas fait que des admirateurs et c’est notamment le cas de Christophe Dugarry. L’ancien attaquant de l’équipe de France est l’un des grands détracteurs du coach de l’Olympique de Marseille, qui a enfin décidé de lui répondre.

Ils semblent irréconciliables. Ancien footballeur devenu consultant sur RMC, Christophe Dugarry n’aime pas le travail de Roberto De Zerbi à l’OM et l’a plusieurs fois fait savoir. Une situation qui fait d’ailleurs beaucoup parler, même à l’étranger.

« Quand il était à Milan, j’étais chez les jeunes et je m’entrainais avec lui » Invité de la chaine YouTube Viva el Futbol, De Zerbi a en effet été invité à réagir aux critiques de Dugarry, essentiellement dans l’émission Rothen s’enflamme. « Quand il était à Milan, j’étais chez les jeunes. C’était la saison 97-98 je crois. Je me suis entrainé plein de fois avec lui. Mais je ne sais pas pourquoi il en a après moi » a confié le coach de l’OM.