Officiel : L’OM annonce la perte d’un gros joueur !

Alors qu’il se prépare à recevoir Liverpool ce mercredi soir pour le compte de la septième journée de Ligue des champions, l’OM va devoir faire sans un de ses joueurs les plus utilisés cette saison : Emerson Palmieri. Ce dernier s’est blessé à la veille de cette rencontre et n’est donc pas dans le groupe retenu par Roberto De Zerbi.

À quelques heures d’affronter Liverpool au Vélodrome, l’OM a dévoilé le groupe convoqué par Roberto De Zerbi pour cette rencontre. Un groupe dans lequel Benjamin Pavard fait son retour, mais où l’absence d’Emerson Palmieri est à signaler. Un véritable coup dur pour les Olympiens qui perdent un joueur « de très haut niveau », comme le décrivait le technicien italien mardi en conférence de presse.

Emerson blessé à une cuisse et absent contre Liverpool L’OM a communiqué à propos de l’absence d’Emerson Palmieri, indiquant que ce dernier s’était blessé lors de la dernière séance d’entraînement à la veille de la réception de Liverpool : « L’Olympique de Marseille informe qu’Emerson Palmieri s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement. Les examens médicaux réalisés ont révélé une lésion à la cuisse gauche. »