OM - De Zerbi : Le réglement de compte sur RMC !

Cela fait désormais plusieurs mois que Christophe Dugarry n'est pas tendre avec Roberto De Zerbi ce qui lui a valu un gros tacle d'Antonio Cassano. Le champion du monde 1998 a tenu à répondre à ses attaques justifiant sa position vis-à-vis de l'entraîneur de l'OM.

Consultant pour RMC, Christophe Dugarry est régulièrement invité à commenter l'actualité de l'OM ce qui le pousse à avoir un avis très tranché notamment au sujet de Roberto De Zerbi. Le champion du monde 1998 a plusieurs fois affiché ses doutes concernant le technicien italien qu'il présente comme « un entraîneur moyen ». D'ailleurs, Roberto De Zerbi avait réagi en début d'année en conférence de presse : « Les critiques d’anciens joueurs exprimées à la radio sont faites pour toucher le club. Me critiquer parce que je suis Italien… Marseille est plus grand que moi. Aucune critique de me donnera envie de partir. Au contraire ». Mais le plus virulent était sans aucun doute Antonio Cassano, qui avait fracassé Christophe Dugarry. « Quand Dugarry parle de De Zerbi, il n'a probablement jamais vu les matchs de De Zerbi, il doit se laver la bouche. Il y a lui et Rothen qui sont deux incompétents, à l'état pur. J'espère qu'ils le savent au fond d'eux », lâchait notamment l'ancien attaquant de l'AS Roma.

Trop dur avec De Zerbi ? Dugarry répond ! Face à cette vague de commentaires, Christophe Dugarry s'est donc défendu. « Je ne me trouve pas dur avec De Zerbi, je me trouve exigeant. Tout comme on doit l’être et doit l’être certainement De Zerbi avec lui-même, ou avec ses joueurs. Je pense que cette exigence doit être une donnée essentielle quand on parle du club le plus populaire de France. Quand on parle de l’OM, et donc de De Zerbi. Toujours avec un souci d’exigence quand je parle de l’OM et de De Zerbi, quand ils sont bons ou inspirés, je n’ai pas peur de le dire », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.