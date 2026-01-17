OM - De Zerbi : Le gros tacle envoyé à RMC en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très critiqué en raison des performances irrégulières de l’OM, Roberto De Zerbi l’est surtout dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, par Christophe Dugarry et Jérôme Rothen. Antonio Cassano a pris la défense du technicien italien et vivement taclé les deux anciens joueurs qui, selon lui, ne comprennent rien et « sont deux incompétents ».

L’OM et notamment Roberto De Zerbi font souvent l’objet de débat de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, où le technicien italien est régulièrement très critiqué, surtout par Jérôme Rothen et Christophe Dugarry. « Les critiques d’anciens joueurs exprimées à la radio sont faites pour toucher le club. Me critiquer parce que je suis Italien… Marseille est plus grand que moi. Aucune critique de me donnera envie de partir. Au contraire », a répondu Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse quand il lui a été demandé si cela pourrait le pousser à partir.

« Il y a aussi Rothen qui essaie de se le faire tous les quarts d'heure » Face à ces critiques, l’entraîneur de l’OM a reçu le soutien de son compatriote Antonio Cassano. « En France, pour critiquer les Italiens, parce que les Français sont habitués, il y a Domenech et ses compagnons, des vieux de la vieille... mais il y a aussi Rothen qui essaie de se le faire tous les quarts d'heure. Quand il parle comme ça, probablement c'est parce qu'il n'est pas fou, c'est parce qu'après Luis Enrique, c'est ce qui, en France, donne vraiment quelque chose de différent à ce championnat, hormis le président de Paris Al-Khelaifi qui a signé des joueurs. Autrement, la France pouvait se comparer au championnat algérien, tunisien, ou suédois, ce genre de choses », a-t-il déclaré dans un live Twitch, dans des propos relayés par Le Phocéen.