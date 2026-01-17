OM - De Zerbi : Le gros tacle envoyé à RMC en direct !

Très critiqué en raison des performances irrégulières de l’OM, Roberto De Zerbi l’est surtout dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, par Christophe Dugarry et Jérôme Rothen. Antonio Cassano a pris la défense du technicien italien et vivement taclé les deux anciens joueurs qui, selon lui, ne comprennent rien et « sont deux incompétents ».
L’OM et notamment Roberto De Zerbi font souvent l’objet de débat de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, où le technicien italien est régulièrement très critiqué, surtout par Jérôme Rothen et Christophe Dugarry. « Les critiques d’anciens joueurs exprimées à la radio sont faites pour toucher le club. Me critiquer parce que je suis Italien… Marseille est plus grand que moi. Aucune critique de me donnera envie de partir. Au contraire », a répondu Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse quand il lui a été demandé si cela pourrait le pousser à partir.
« Il y a aussi Rothen qui essaie de se le faire tous les quarts d'heure »
Face à ces critiques, l’entraîneur de l’OM a reçu le soutien de son compatriote Antonio Cassano. « En France, pour critiquer les Italiens, parce que les Français sont habitués, il y a Domenech et ses compagnons, des vieux de la vieille... mais il y a aussi Rothen qui essaie de se le faire tous les quarts d'heure. Quand il parle comme ça, probablement c'est parce qu'il n'est pas fou, c'est parce qu'après Luis Enrique, c'est ce qui, en France, donne vraiment quelque chose de différent à ce championnat, hormis le président de Paris Al-Khelaifi qui a signé des joueurs. Autrement, la France pouvait se comparer au championnat algérien, tunisien, ou suédois, ce genre de choses », a-t-il déclaré dans un live Twitch, dans des propos relayés par Le Phocéen.
« Dugarry et Rothen, vous ne comprenez rien »
« Quand Dugarry parle de De Zerbi, il n'a probablement jamais vu les matchs de De Zerbi, il doit se laver la bouche. Il y a lui et Rothen qui sont deux incompétents, à l'état pur. J'espère qu'ils le savent au fond d'eux », a ajouté Antonio Cassano. « Dugarry et Rothen, vous ne comprenez rien. Et quand vous devez parler, vous devez regarder, d'abord, les matchs de l'OM, mais surtout comprendre ce que signifie le football. Rothen a toujours été moyen, il a fait deux bonnes saisons au Monaco au mieux. Dugarry, c'est la même chose, on a bien vu quand il est venu en Italie. Maintenant ils veulent critiquer mais ils ne comprennent rien. »