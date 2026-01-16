OM : De Zerbi sur le départ, l'annonce cash !

Alexis Brunet

Dernièrement, le nom de Roberto De Zerbi a beaucoup circulé en Angleterre. Le coach de l’OM a été cité par plusieurs sources comme le potentiel successeur de Ruben Amorim à Manchester United. Ce vendredi, l’Italien a pris la parole en conférence de presse et visiblement il ne semble pas vouloir quitter Marseille tout de suite.

Roberto De Zerbi finira-t-il la saison à l’OM ? Avec le départ de Ruben Amorim dernièrement, l’Italien a été cité par plusieurs sources pour potentiellement rejoindre Manchester United. Le club anglais était d’ailleurs déjà intéressé par le technicien marseillais avant qu’il ne rejoigne le sud de la France à l’été 2024.

De Zerbi veut rester à l’OM ! Présent ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur les rumeurs l’envoyant du côté de l’Angleterre. Le technicien italien l’a affirmé, il ne compte pas quitter l’OM prochainement. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Les critiques qu’il y a pu y avoir ou qu’il y aura ne me feront jamais changer d’avis sur mon travail et sur l’envie que j’avais, que je veux et que je voudrais avoir de rester dans ce club. »