Mercato : Un attaquant star à Paris, le coup surprise ?

Alexis Brunet

Cet hiver, le Paris FC est décidé à se renforcer sur le mercato afin de vivre une seconde partie de saison plus tranquille. Le club de la capitale cherche notamment à mettre la main sur un buteur et dernièrement c’est le nom d’Edin Dzeko qui est sorti. Le Bosnien passé par l’Inter Milan ou bien Manchester City pourrait bien quitter la Fiorentina qui est actuellement 18ème de Serie A.

Après sa remontée dans l’élite l’été dernier, le Paris FC s’attendait à ne pas jouer le haut du classement en Ligue 1, mais il ne faudrait pas que cela tourne à la catastrophe. Les Parisiens sont actuellement 15èmes du championnat, avec seulement deux points d’avance sur le barragiste, le FC Nantes. Pour ne pas redescendre dès la fin de la saison, les dirigeants du PFC comptent donc se renforcer lors du mercato hivernal.

Le Paris FC a déjà recruté deux nouveaux joueurs Pour remonter au classement, le Paris FC compte sur l’apport de certains renforts. Le club de la capitale a déjà fait venir deux nouveaux joueurs puisqu’il y a quelques jours c’était l’attaquant Luca Koleosho qui avait rejoint le PFC et ce vendredi les dirigeants parisiens ont officialisé l’arrivée de Marshall Munetsi sous la forme d’un prêt en provenance de Wolverhampton.