Mbappé : Le sacrifice à 500M€ du Real Madrid !

Alvaro Arbeloa a hérité du groupe de Xabi Alonso qui a pris la porte lundi dernier. Le coach espagnol pourrait ne pas s’éterniser au Real Madrid puisque le club lorgnerait Jürgen Klopp. La presse allemande évoque une double opération avec Erling Braut Haaland à l’été 2026. Rien que le Norvégien pourrait valoir un package de 500M€, sans compter le départ de Vinicius Jr…
Le Real Madrid a perdu ses chances de soulever deux trophées nationaux en l’espace de 72 heures avec la Supercoupe d’Espagne et la Coupe du roi contre le FC Barcelone et Albacele sur le même score à chaque fois (3-2). Deux éliminations qui ne semblent pas avoir été bien accueillies par le comité directeur du Real Madrid présidé par Florentino Pérez.
Klopp et Haaland au Real Madrid ?
Au point où l’été 2026 pourrait être celui de toutes les folies. Florentino Pérez, si l’on se fie aux sources de Sky Deutschland, profiterait dans l’idéal du mercato ouvrant ses portes au dénouement de la saison afin de faire un coup double sur le marché avec Jürgen Klopp au poste d’entraîneur et Erling Braut Haaland sur le front de l’attaque.
Le dossier Haaland s’élève à 500M€, Vinicius Jr doit partir ?
Bien que l’entourage d’Haaland et les hauts décideurs du Real Madrid échangeraient quant à la faisabilité d’une telle opération qui serait tout sauf simple à conclure. A commencer par la difficulté de trouver une manière de contourner le contrat XXL du Norvégien à City courant jusqu’en 2034. Le tout pourrait coûter 500M€ au Real Madrid selon Sky Deutschland en ajoutant à cela, le départ inévitable de Vinicius Jr.