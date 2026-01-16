Mbappé : Le sacrifice à 500M€ du Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Alvaro Arbeloa a hérité du groupe de Xabi Alonso qui a pris la porte lundi dernier. Le coach espagnol pourrait ne pas s’éterniser au Real Madrid puisque le club lorgnerait Jürgen Klopp. La presse allemande évoque une double opération avec Erling Braut Haaland à l’été 2026. Rien que le Norvégien pourrait valoir un package de 500M€, sans compter le départ de Vinicius Jr…

Le Real Madrid a perdu ses chances de soulever deux trophées nationaux en l’espace de 72 heures avec la Supercoupe d’Espagne et la Coupe du roi contre le FC Barcelone et Albacele sur le même score à chaque fois (3-2). Deux éliminations qui ne semblent pas avoir été bien accueillies par le comité directeur du Real Madrid présidé par Florentino Pérez.

Klopp et Haaland au Real Madrid ? Au point où l’été 2026 pourrait être celui de toutes les folies. Florentino Pérez, si l’on se fie aux sources de Sky Deutschland, profiterait dans l’idéal du mercato ouvrant ses portes au dénouement de la saison afin de faire un coup double sur le marché avec Jürgen Klopp au poste d’entraîneur et Erling Braut Haaland sur le front de l’attaque.