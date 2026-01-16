Kylian Mbappé avec son ex : C’est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a dû opérer sans Kylian Mbappé pour la plupart de ses rendez-vous de 2026. Et il semblerait que malgré son retour aux affaires furtif contre le FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne (2-3) dimanche dernier, que l’attaquant français aurait décidé de rester à l’écart jusqu’au total rétablissement de son genou. Ce qui pourrait lui faire manquer les retrouvailles avec l’AS Monaco, son club formateur.

Dimanche 11 janvier, le Real Madrid disputait une finale de Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. Et comme en 2025 (5-2), le club merengue s’inclinait face à un rival historique qu’est le FC Barcelone (3-2). Une nouvelle désillusion en coupe nationale pour le Real Madrid contre le Barça. Au vu de la situation plus que délicate dans laquelle se trouvait son désormais ex-entraîneur Xabi Alonso, qui n’était plus le coach au lendemain de cette défaite, Kylian Mbappé s’était rendu dans la péninsule arabique dans l’espoir de lui sauver la peau malgré son entorse au genou contractée fin décembre.

Mbappé dit stop et prendra le temps de se rétablir pour son genou C’est en effet l’information communiquée par L’Equipe jeudi soir. Le quotidien sportif dévoile entre autres une grande décision prise par Kylian Mbappé en personne. Fragilisé au niveau de son genou depuis quelques semaines, le numéro 10 du Real Madrid ferait le choix de ne plus prendre aucun risque en mettant en péril son intégrité physique par le fait de jouer en étant pas à 100 %.