Kylian Mbappé : Le terrible verdict lâché en direct !

Actuellement, le Real Madrid traverse une période de fortes turbulences. Venu remplacer Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a débuté par une défaite, étant éliminé par Albacete de la Coupe du Roi. Il faut donc trouver la solution pour inverser la tendance. Viendra-t-elle des leaders du vestiaire ? En Espagne, on est unanime, il manque des patrons au Real Madrid et Kylian Mbappé n’en fait même pas partie.

Ça va très mal en ce moment au Real Madrid et Xabi Alonso a été viré. Désormais, c’est Alvaro Arbeloa qui est sur le banc de touche, mais voilà que l’électrochoc n’a pas eu lieu et la Casa Blanca a été éliminée de Coupe du Roi pour la première de son nouvel entraîneur. Ça pourrait d’ailleurs compliqué d’inverser la tendance au Real Madrid étant donné le manque de leaders dans le vestiaire merengue. D’ailleurs, à ce propos, le journaliste Manu Carreno a livré un constat terrible sur Kylian Mbappé.

« Kylian Mbappé me semble être un grand joueur, mais… En mettant la main sur Kylian Mbappé, le Real Madrid a voulu bâtir son projet autour de lui. Mais voilà que le Français n’est pas pour autant considéré comme un leader. C’est ce qu’a balancé Manu Carreno au micro d’El Larguero, faisant savoir : « Il manque des leaders dans ce vestiaire, dans cette équipe. Qui est le leader de cette équipe ? Mbappé ? Je voudrais toujours Mbappé dans mon équipe, toujours. Qu'il marque 59 buts ou 130. Mais je pense que Mbappé a besoin de plus. Je ne sais pas si Mbappé est le joueur autour duquel je pourrais construire une équipe gagnante. En tant que leader. Kylian Mbappé me semble être un grand joueur, et je le voudrais toujours dans mon équipe, mais je ne sais pas si Mbappé est le leader de cette équipe, sur et en dehors du terrain ».