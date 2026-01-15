Kylian Mbappé : C'est la fin au Real Madrid !

Amadou Diawara

Le 31 décembre, le Real Madrid a annoncé que Kylian Mbappé souffrait d'une entorse du genou gauche. Supposé manquer trois semaines de compétition, le numéro 10 merengue est revenu plus tôt que prévu, étant entré en jeu lors de la finale de la Supercoupe d'Europe. Resté en salle mardi et forfait pour le déplacement à Albacete ce mercredi, Kylian Mbappé a repris l'entrainement collectif ce jeudi.

Le Real Madrid a annoncé une mauvaise nouvelle sur Kylian Mbappé le 31 décembre. En effet, la Maison-Blanche a fait savoir que son numéro 10 souffrait d'une entorse du genou gauche. Une blessure qui l'obligeait à manquer trois semaines de compétition.

Albacete-Real : Kylian Mbappé était forfait A la surprise générale, Kylian Mbappé a retrouvé les terrains plus tôt que prévu. En effet, la star de 27 ans est entrée en jeu face au FC Barcelone ce dimanche, et ce, pour disputer la finale de la finale de la Supercoupe d'Espagne.