Real Madrid : C’est fini avec Mbappé, le transfert de l’année est annoncé !

Certes, Jürgen Klopp a confié en interview cette semaine être « heureux » là où il se trouve chez Red Bull en tant que directeur mondial de la section football. Néanmoins, son discours serait tout autre en coulisses avec une fascination spécifique pour le job du Real Madrid. En cas de proposition concrète émanant du président Florentino Pérez pour l’été prochain, il deviendrait celui qui succéderait à Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa.

Lundi en début de soirée, au lendemain de la défaite en finale de Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (2-3), Xabi Alonso quittait son poste d’entraîneur d’un accord mutuel selon le communiqué du Real Madrid. Dans la foulée, il était révélé par le club merengue qu’Alvaro Arbeloa était promu de la Castilla à l’équipe première madrilène. Est-ce simplement une nomination temporaire de la part des dirigeants ? Foot Mercato et Sky Deutschland affirment que le président Florentino Pérez garderait un œil sur le dossier d’un entraîneur au nom bien plus ronflant qu’Arbeloa en la personne de Jürgen Klopp.

Klopp attend le coup de fil de Pérez ? Éloigné des bancs de touche depuis son départ de Liverpool au printemps 2024, Jürgen Klopp est en poste chez Red Bull en qualité de directeur mondial du football. Une position qu’il affectionne tout particulièrement comme il l’a affirmé cette semaine à Servus TV au sujet d’un intérêt grandissant dans la presse du Real Madrid. Pas de quoi refroidir les ardeurs du patron de la Casa Blanca. D’autant plus que d’après le journaliste Florian Plettenberg, Klopp envisagerait sérieusement un retour aux affaires en tant qu’entraîneur principal.