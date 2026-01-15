C'est terminé pour Kylian Mbappé : C'est la panique en Espagne !

Un an et demi après son arrivée au Real Madrid, le bilan pour Kylian Mbappé n'est pas positif. L'ancien attaquant du PSG a vu le FC Barcelone rafler quasiment tous les trophées nationaux. Une situation qui commence à interpeller en Espagne surtout après le comportement du capitaine des Bleus en finale de la Supercoupe d'Espagne.
Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé a un rendement individuel très important, mais ne remporte pas les trophées majeurs. Sur le plan collectif, c'est donc compliqué pour le club merengue qui voit notamment le FC Barcelone rafler la plupart des titres nationaux, à l'image de la Supercoupe d'Espagne à l'issue de laquelle le comportement de Kylian Mbappé avait fait polémique. Selon Benoit Trémoulinas, en Espagne, on commence donc à s'interroger.
L'Espagne s'inquiète pour Mbappé
« Concernant Xabi Alonso je ne suis absolument pas surpris, surtout après la scène rocambolesque de la Supercoupe où Kylian Mbappé dit aux joueurs de venir, de ne pas faire la haie. On voit Xabi Alonso tête basse, le rejoindre. C’est une image qui a choqué en Espagne, ça a choqué beaucoup, beaucoup de monde. Donc je ne suis pas surpris qu’il ait été limogé », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.
«Et ça passe mal du côté de Madrid»
« On a très peu parlé de Kylian Mbappé mais c’est un vrai sujet en Espagne. C’est un joueur exceptionnel, sans doute l’un des meilleurs joueurs du monde, mais depuis qu’il est arrivé au Real Madrid, tous les trophées espagnols (hormis une Coupe d’Espagne) ont été gagnés par le FC Barcelone. Et ça passe mal du côté de Madrid. Il y a beaucoup de questions qui se posent en Espagne sur tout ça », ajoute Benoit Tremoulinas.