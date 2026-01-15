C'est terminé pour Kylian Mbappé : C'est la panique en Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an et demi après son arrivée au Real Madrid, le bilan pour Kylian Mbappé n'est pas positif. L'ancien attaquant du PSG a vu le FC Barcelone rafler quasiment tous les trophées nationaux. Une situation qui commence à interpeller en Espagne surtout après le comportement du capitaine des Bleus en finale de la Supercoupe d'Espagne.

Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé a un rendement individuel très important, mais ne remporte pas les trophées majeurs. Sur le plan collectif, c'est donc compliqué pour le club merengue qui voit notamment le FC Barcelone rafler la plupart des titres nationaux, à l'image de la Supercoupe d'Espagne à l'issue de laquelle le comportement de Kylian Mbappé avait fait polémique. Selon Benoit Trémoulinas, en Espagne, on commence donc à s'interroger.

L'Espagne s'inquiète pour Mbappé « Concernant Xabi Alonso je ne suis absolument pas surpris, surtout après la scène rocambolesque de la Supercoupe où Kylian Mbappé dit aux joueurs de venir, de ne pas faire la haie. On voit Xabi Alonso tête basse, le rejoindre. C’est une image qui a choqué en Espagne, ça a choqué beaucoup, beaucoup de monde. Donc je ne suis pas surpris qu’il ait été limogé », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.