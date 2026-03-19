Mercato - OM : Franck Ribéry, la blague qui a provoqué la panique avant son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au-delà d’avoir été un incroyable joueur, Franck Ribéry était également un grand blagueur. Alors que certains de ses anciens coéquipiers ont pu en faire l’expérience, ça a aussi été le cas de ses anciens entraîneurs. C’est ainsi qu’en 2005, juste avant de s’engager avec l’OM, Ribéry avait provoqué la panique avec une blague dont il avait le secret.

Aujourd’hui à la retraite, Franck Ribéry avait écrit les plus belles pages de son histoire en tant que joueur de football sous le maillot du Bayern Munich. En Allemagne, l’attaquant français a régalé tout le monde entre 2007 et 2019. Avant de passer de l’autre côté du Rhin, Ribéry évoluait à l’OM. Ayant porté le maillot du club phocéen entre 2005 et 2007, celui qui a joué pour l’équipe de France à 81 reprises avait alors fait vivre un sacré moment à Jean Fernandez, qui arrivait lui à Marseille pour devenir l’entraîneur.

Mercato - OM : «Le cimetière des éléphants», l’avertissement lâché sur La Chaine L’Equipe avant ce transfert https://t.co/ePorbrfv9P — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Didier Deschamps me veut » C’est pour Nice Matin que Jean Fernandez avait raconté cette frayeur vécue à cause de Franck Ribéry concernant son transfert à l’OM. Ainsi, l’ancien entraîneur olympien avait confié en 2023 : « En 2005, je signe à l’OM. Ribery doit me rejoindre. Il me l’a promis. Alors que nous descendons à Marseille avec mon épouse, en voiture, le portable sonne. C’est Franck: « Allo, coach, il y a un souci. J’ai eu Didier Deschamps au téléphone. Il me veut. Monaco est d’accord. Il m’a convaincu. Je vais finalement signer à Monaco ». Je transpirais. Je roulais à 200 à l’heure. La voiture zigzaguait. Je lui dis: « Franck, tu ne peux pas me faire ça ». Je l’entends éclater de rire: « Mais coach, vous m’avez cru? Je déconne! » ».