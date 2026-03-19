Mercato - PSG : Deux transferts déjà prévus, le vestiaire confirme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contrairement aux précédents marchés des transferts, le PSG pourrait cette fois-ci se montrer bien plus actif l'été prochain. Deux dossiers seraient d'ailleurs déjà ouvert en coulisses et au sein du vestiaire, une petite phrase semble confirmer la tendance.

L'été prochain, le PSG pourrait se montrer très actif sur le mercato, et le dossier des gardiens de but pourrait être à suivre de près. Et pour cause, comme le raconte Loïc Tanzi, journaliste de L'EQUIPE, Lucas Chevalier n'acceptera pas de rester numéro 2, et Luis Enrique pourrait bien choisir de recruter un nouveau numéro 1 malgré la bonne saison de Matvey Safonov.

Chevalier sur le départ, le PSG va recruter ? « Si la situation ne change pas, il y aura un sujet cet été. Même s’il n’est pas du genre à abandonner à la première difficulté, Lucas Chevalier ne peut pas rester dans un rôle de numéro 2. Certains clubs le savent et ont déjà pris des renseignements. Vraiment sans information, c’est plus une intuition. Je pense que si Paris accepte de laisser partir Chevalier, il y aura le recrutement d’un gardien n°1 et que Luis Enrique ne fera pas de Safonov son gardien pour débuter la saison », assure-t-il dans un chat Spécial PSG sur le site de L'EQUIPE.