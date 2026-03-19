Mercato - PSG : Deux transferts déjà prévus, le vestiaire confirme ?

Contrairement aux précédents marchés des transferts, le PSG pourrait cette fois-ci se montrer bien plus actif l'été prochain. Deux dossiers seraient d'ailleurs déjà ouvert en coulisses et au sein du vestiaire, une petite phrase semble confirmer la tendance.
L'été prochain, le PSG pourrait se montrer très actif sur le mercato, et le dossier des gardiens de but pourrait être à suivre de près. Et pour cause, comme le raconte Loïc Tanzi, journaliste de L'EQUIPE, Lucas Chevalier n'acceptera pas de rester numéro 2, et Luis Enrique pourrait bien choisir de recruter un nouveau numéro 1 malgré la bonne saison de Matvey Safonov.
Chevalier sur le départ, le PSG va recruter ?
« Si la situation ne change pas, il y aura un sujet cet été. Même s’il n’est pas du genre à abandonner à la première difficulté, Lucas Chevalier ne peut pas rester dans un rôle de numéro 2. Certains clubs le savent et ont déjà pris des renseignements. Vraiment sans information, c’est plus une intuition. Je pense que si Paris accepte de laisser partir Chevalier, il y aura le recrutement d’un gardien n°1 et que Luis Enrique ne fera pas de Safonov son gardien pour débuter la saison », assure-t-il dans un chat Spécial PSG sur le site de L'EQUIPE.
L'annonce de Marquinhos qui risque de faire parler
Au sein du vestiaire, l'analyse semble être la même puisque Marquinhos a eu des mots très forts pour Matvey Safonov en zone mixte : « C’est très important d’avoir un gardien qui arrive à surmonter la pression, qui gagne les duels et donne cette assurance. Safonov a montré qu’il est un très grand gardien. Le haut niveau c’est comme ça, toutes les équipes qui vont au bout ont eu un gardien qui les sauve quand il y a besoin. Ils ont réussi à arriver quelques fois et il a été très solide. C’est important d’avoir un gardien qui rassure comme ça ». Des propos qui en disent longs sur l'avenir de Lucas Chevalier.