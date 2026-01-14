Paul Pogba et Kylian Mbappé, c'est terrible !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Blessé au mollet depuis un mois, Paul Pogba n’a toujours pas repris l’entraînement et il semble peu probable qu’il retrouve Kylian Mbappé la semaine prochaine, à l’occasion de la rencontre de Ligue des champions entre l’AS Monaco et le Real Madrid. Thiago Scuro a avoué que le plan ne fonctionnait pas pour l’international français, même si les deux parties continuent d’y croire.

Depuis sa blessure au mollet à la veille d’affronter l’OM (1-0) le 14 décembre dernier, Paul Pogba n’a toujours pas fait son retour à l’entraînement. Le milieu de terrain âgé de 32 ans n’a pu participer qu’à trois rencontres depuis le début de la saison avec l’AS Monaco. Présent en conférence de presse ce mercredi à l’occasion de la présentation de Wout Faes, Thiago Scuro a évoqué la situation du Français.

« Il est clair que le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas » « Il est clair que le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l'espérer au départ. Tout le monde continue de travailler dur pour trouver une solution, autant le club que Paul. Il est très perturbé par le fait de devoir lutter pour être plus disponible afin d'augmenter son temps de jeu », a déclaré le directeur sportif de l’AS Monaco.