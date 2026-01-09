Paul Pogba : La séparation est annoncée en direct !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, l'AS Monaco va affronter Orléans à l'extérieur, et ce, pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France. Présent en conférence de presse ce jeudi, Sébastien Pocognoli - le coach monégasque - a annoncé le forfait de Paul Pogba.

Touché au mollet, Paul Pogba n'a pas joué depuis près d'un mois. En effet, le dernier match de la Pioche remonte au 5 décembre dernier. Pour rappel, le milieu de terrain de l'AS Monaco avait disputé 22 minutes sur la pelouse du stade Francis Le Blé, à Brest.

US Orléans - AS Monaco : Paul Pogba est forfait Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Sébastien Pocognoli a donné des nouvelles de Paul Pogba. A en croire l'entraineur de l'AS Monaco, son numéro 8 est forfait pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Le club du Rocher étant en déplacement à Orléans ce samedi après-midi.