Officiel : Paul Pogba à l’étranger, la surprise !

L'été dernier, Paul Pogba a relancé sa carrière en signant à l'AS Monaco. Le Français, de retour de suspension pour dopage, n'a disputé que quelques minutes pour le moment mais son retour a fait beaucoup parler. Tout le monde se demandait comment le milieu de terrain allait revenir et il a été salué ce dimanche lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards.

Illustre champion du monde 2018, Paul Pogba avait disputé son dernier match à la Juventus en septembre 2023. Deux ans plus tard, le joueur français a fait son retour à la compétition en signant à l'AS Monaco. A 32 ans, il n'a pas encore renoncé à sa carrière et il nourrit de grandes ambitions. D'ailleurs, il a déjà reçu une distinction étonnante.

Pogba récompensé Ce dimanche à Dubaï se tenait la cérémonie des Globe Soccer Awards qui a vu le PSG être souvent mis à l'honneur. Mais parmi ceux qui ont reçu un prix, Paul Pogba a été également mis à l'honneur en tant que comeback de l'année 2025. Il faut dire que son retour paraissait compromis au vu de ses difficultés.