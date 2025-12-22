Mercato : Le PSG veut signer le nouveau Pogba !

Alexis Brunet

Si le PSG ne devrait pas se montrer actif lors du mercato hivernal, il a toutefois déjà commencé à faire ses plans pour l’été prochain. Le club de la capitale pourrait bien une nouvelle fois aller piocher en Ligue 1 et plus précisément du côté de Lille avec Ayyoub Bouaddi. À seulement 18 ans, le milieu de terrain impressionne déjà tout le monde et il est même comparé à Paul Pogba.

L’hiver devrait plutôt être calme du côté de Paris. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG n’a pas prévu de faire chauffer le chéquier lors du mercato. Luis Enrique est content de son effectif et il compte beaucoup sur les jeunes pour aider le groupe en cas de blessures des cadres.

Le PSG s’active pour le nouveau Pogba ! Le PSG ne devrait donc pas être actif cet hiver, mais cela ne l’empêche pas de penser à l’été prochain. Luis Campos aurait d’ailleurs commencé à s’activer et le conseiller football parisien a une cible très précise, Ayyoub Bouaddi. Selon les informations de TEAMTALK, le club de la capitale serait fan du Lillois, qui est selon certains recruteurs considéré comme le nouveau Paul Pogba. Son profil correspond parfaitement à ce que Luis Enrique recherche et sa venue pourrait permettre au champion de France de faire un peu plus tourner au milieu de terrain.