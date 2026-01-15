Séparation avec Mbappé : Une jeune star finit en larmes

Il est sans contestation possible la star offensive de cette équipe du Maroc dont Achraf Hakimi en est le capitaine. Buteur à cinq reprises depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations, Brahim Diaz vit une folle épopée historique avec les Lions de l’Atlas loin du Real Madrid de Kylian Mbappé. Un rendez-vous avec l’histoire attend Brahim Diaz dimanche.
Depuis la mi-décembre, Brahim Diaz quittait Kylian Mbappé et l’ensemble de ses coéquipiers du Real Madrid pour rejoindre le Maroc. Sur les terres du côté paternel de sa famille, le milieu offensif ambidextre brille depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations avec les Lions de l’Atlas.
Peu utilisé au Real Madrid, Brahim Diaz flambe avec le Maroc
C’est simple, avant cette demi-finale gagnée après 120 minutes de bataille et une séance de tirs au but à rebondissements ( 0-0 puis 4-2) contre le Nigeria mercredi soir, Brahim Diaz avait trouvé le chemin des filets à chaque match disputé avec le Maroc que ce soit en poules face aux Comores, au Mali et la Zambie ou bien pendant la phase à élimination directe contre la Tanzanie ainsi que le Cameroun.
Brahim Diaz en pleurs avec Achraf Hakimi
Au coup de sifflet final mettant un terme à une séance de tirs au but sous pression, Brahim Diaz enlaçait Achraf Hakimi avant de fondre en larmes devant les caméras des diffuseurs de cette Coupe d’Afrique des nations. Pour la première fois depuis l’édition de 2004 perdue contre la Tunisie, le Maroc disputera dimanche une finale de CAN contre le vainqueur de l’édition 2021 : le Sénégal.