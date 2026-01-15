Séparation avec Mbappé : Une jeune star finit en larmes

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il est sans contestation possible la star offensive de cette équipe du Maroc dont Achraf Hakimi en est le capitaine. Buteur à cinq reprises depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations, Brahim Diaz vit une folle épopée historique avec les Lions de l’Atlas loin du Real Madrid de Kylian Mbappé. Un rendez-vous avec l’histoire attend Brahim Diaz dimanche.

Depuis la mi-décembre, Brahim Diaz quittait Kylian Mbappé et l’ensemble de ses coéquipiers du Real Madrid pour rejoindre le Maroc. Sur les terres du côté paternel de sa famille, le milieu offensif ambidextre brille depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations avec les Lions de l’Atlas.

Peu utilisé au Real Madrid, Brahim Diaz flambe avec le Maroc C’est simple, avant cette demi-finale gagnée après 120 minutes de bataille et une séance de tirs au but à rebondissements ( 0-0 puis 4-2) contre le Nigeria mercredi soir, Brahim Diaz avait trouvé le chemin des filets à chaque match disputé avec le Maroc que ce soit en poules face aux Comores, au Mali et la Zambie ou bien pendant la phase à élimination directe contre la Tanzanie ainsi que le Cameroun.