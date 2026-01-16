Real Madrid : Le plan drague de Zidane !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pressenti pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France une fois la Coupe du monde 2026 passée, Zinedine Zidane a fait ses armes au Real Madrid où il a écrit sa légende en Ligue des champions notamment. Aux côtés de deux membres de son staff technique de l'époque, Zizou a raconté la recette de son succès à Madrid.

Zinedine Zidane a eu plusieurs vies au Real Madrid. La première en tant que joueur entre 2001 et 2006. C'est à la Casa Blanca que Zizou raccrochait les crampons avant d'entamer une reconversion en tant qu'entraîneur dans la première partie de la décennie 2010. En parallèle, il était devenu le conseiller du président Florentino Pérez et avait notamment œuvré à l'été 2011 afin de faire signer Raphaël Varane à 18 ans juste après l'obtention de son baccalauréat ES (économique et social).

«Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas durer dans ce métier» Après quoi, Zinedine Zidane a pleinement mis les pieds dans le monde du coaching en entrant dans le staff technique de Carlo Ancelotti avec qui il a soulevé la Decima (10ème Ligue des champions en 2014. Il héritait ensuite de la Castilla, à savoir l'équipe réserve du Real Madrid, afin de faire ses armes. Et en janvier 2016, il prenait les rênes de l'équipe première madrilène avec David Bettoni et Hamidou Msaidie dans son staff. Dès lors, un succès immédiat avec trois Ligues des champions de suite entre 2016 et 2018. Pour Slowmotions Talk, Zidane s'est livré sur le secret de son management. « On était à la disposition des joueurs. Pour moi, ce qui fait la force de quelque chose, c'est que tu es là pour le joueur. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas durer dans ce métier. Tu es là pour les accompagner et montrer que tu es là pour eux. Pour qu'ils adhèrent à ce que tu mets en place, il faut qu'ils nous aiment bien quand même ».