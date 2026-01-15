Zidane avec Le Pen : Il se fait recadrer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Par le passé, Zinedine Zidane n'avait pas hésité à prendre publiquement position contre les idées du Rassemblement National, en s'attaquant tour à tour à Jean-Marie Le Pen puisque des années plus tard à sa faille, Marine Le Pen. Mais ces déclarations n'ont pas été du goût de son père, qui a visiblement recadré Zidane à ce sujet.

Comme ce fut le cas plus récemment avec Kylian Mbappé ou encore Jules Kounde, les grands noms de l'équipe de France ont parfois eu des prises de position assez claires sur l'actualité politique du pays. En 2002, alors que Jean-Marie Le Pen avait atteint le second tour des élections présidentielles contre Jacques Chirac, Zinedine Zidane s'était prononcé en conférence de presse et avait sèchement clashé l'ancien leader du Rassemblement National, appelé autrefois Front National.

Zidane avait attaqué Le Pen « C’est un parti qui ne correspond pas du tout aux valeurs de la France. On ne peut pas être content de ce qui se passe, sans parler de moi personnellement. Cela peut avoir des conséquences très graves, c'est ce à quoi il faut penser. Ne pas voter, c'est grave quand on voit qu'il y a 30% d'abstention et qu'à l'arrivée cela fait un tête-à-tête Chirac contre l'autre… », avait lâché Zinedine Zidane en avril 2002. Et cette prise de position n'a visiblement pas fait très plaisir à son père.