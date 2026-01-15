Clash de Cantona : Zidane répond cash à ses attaques !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand absent de l'Euro 1996 qui se déroulait en Angleterre, Eric Cantona s'était montré très critique sur le visage affiché par l'équipe de France durant cette compétition. Zinedine Zidane avait alors été invité à réagir aux propos de la gloire de Manchester United, et le numéro 10 avait rebondi à ces attaques.

Absent de la liste d'Aimé Jacquet pour l'Euro 1996 qui se déroulait en Angleterre, Eric Cantona semblait avoir la rancune tenace envers le sélectionneur de l'époque en équipe de France. En effet, après l'élimination des Bleus en demi-finale contre la République Tchèque (0-0, 6-5 aux tirs au but), le célèbre attaquant tricolore avait pris la parole en déclarant dans le magazine de Manchester United que les enfants qui ont vu jouer l'équipe de France à l'Euro ont dû avoir envie de faire de la gym...

« Canto dit ce qu'il pense... » Et dans la foulée, dans un entretien accordé à L'EQUIPE en août 1996, Zinedine Zidane s'était accordé un droit de réponse envers Eric Cantona suite à ces attaques : « Qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Canto dit ce qu'il pense, et il a peut-être même raison. Ceux qui ont regardé l'Euro ne se sont peut-être pas régalés, c'est vrai. Canto connaît ça, il est passé par là en 1992 », avait indiqué Zidane, qui est donc resté mesuré malgré ces critiques de Cantona.