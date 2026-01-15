Bixente Lizarazu : Le craquage en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques heures après l’interview accordée par Gerard Lopez au quotidien L’Équipe, dans laquelle il s’en est pris notamment à Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry a répliqué ce mercredi dans l’émission Rothen s’enflamme, recadrant le propriétaire des Girondins de Bordeaux (National 2) pour ses propos.

Gérard Lopez ne risque pas d’arranger ses rapports avec les anciennes figures bordelaises après ses dernières déclarations dans les colonnes de L’Équipe, s’en prenant notamment à Bixente Lizarazu, critique à l’encontre du propriétaire des Girondins. « Il devrait parler de foot plutôt que des choses qu'il ne comprend pas. Quand je suis arrivé dans le club, la situation était celle qu'elle était. Quand on parle de la dette, une grosse partie de la dette correspond à l'argent que j'ai mis dans le club et j'ai abandonné cette dette-là. J'ai mis beaucoup plus que lui ou d'autres qui n'ont jamais rien mis. J'ai été là quand personne n'a voulu s'occuper du club la première fois, a lâché l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois dans les colonnes du quotidien sportif. Ce n'est pas parce que vous avez joué dans un club et que vous êtes un grand footballeur que ça vous donne le droit de dire tout ce que vous voulez sans pour autant faire quelque chose ou a minima vous informer. La critique fondée, je veux bien. Mais une critique comme ça, sans connaître, sans savoir de quoi on parle, non, ça ne me va pas. »

« C'est le cousin de John Textor » Une sortie qui a fait dégoupiller Christophe Dugarry, ancien joueur de Bordeaux et grand ami de Bixente Lizarazu. « J'ai l'impression que c'est le cousin de John Textor. C'est exactement le même discours. Mais comment ce Monsieur peut encore penser que les gens le croient? Comment tu peux dire que tu aimes ce club? Un club, c'est ses supporters, ses anciens joueurs, ses joueurs, ses salariés, les Bordelais… c'est tout ça. Mais quand tu as licencié 90 personnes, que tu as 400 fournisseurs qui ne sont pas payés, que tu as pris le club en Ligue 1 et qu'il est en National 2… Mais mec, tu as au moins brillé par ton incompétence », a pesté Dugarry au micro de RMC.