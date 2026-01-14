Bixente Lizarazu : Le clash à cause de l’argent !

Dans le collimateur d’un certain nombre de supporters et d’anciennes figures des Girondins de Bordeaux pour sa gestion du club, désormais en National 2, Gérard Lopez a répliqué dans un entretien accordé au quotidien L’Équipe, s’en prenant notamment à Bixente Lizarazu, qui n’avait pas mâché ses mots à son égard.
Arrivé à la tête des Girondins de Bordeaux en 2021, Gérard Lopez ne compte pas lâcher sa place, et ce malgré la situation sportive du club (évoluant en National 2 après sa rétrogradation administrative) et les nombreuses critiques dont il fait l’objet. Bixente Lizarazu, formé à Bordeaux, avait notamment égratigné l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois après s’être moqué d’Oliver Kahn, candidat pour racheter le club il y a quelques mois.
Quand Lizarazu critiquait Lopez
« Quand quelqu'un reproche quelque chose à un autre, il se parle à lui-même, avait répliqué Lizarazu sur ses réseaux sociaux. 94 millions de dettes, 400 entreprises pas payées, 86 employés licenciés, descente Ligue 1 à N2... L'as des as de la finance a parlé. » Une sortie à laquelle a répondu Gérard Lopez.
« Une critique comme ça, sans connaître, sans savoir de quoi on parle, non, ça ne me va pas »
« Lizarazu devrait parler de foot plutôt que des choses qu'il ne comprend pas. Quand je suis arrivé dans le club, la situation était celle qu'elle était. Quand on parle de la dette, une grosse partie de la dette correspond à l'argent que j'ai mis dans le club et j'ai abandonné cette dette-là. J'ai mis beaucoup plus que lui ou d'autres qui n'ont jamais rien mis. J'ai été là quand personne n'a voulu s'occuper du club la première fois, a expliqué Gérard Lopez dans les colonnes de L’Equipe. Ce n'est pas parce que vous avez joué dans un club et que vous êtes un grand footballeur que ça vous donne le droit de dire tout ce que vous voulez sans pour autant faire quelque chose ou a minima vous informer. La critique fondée, je veux bien. Mais une critique comme ça, sans connaître, sans savoir de quoi on parle, non, ça ne me va pas. »