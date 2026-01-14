Bixente Lizarazu : Le clash à cause de l’argent !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans le collimateur d’un certain nombre de supporters et d’anciennes figures des Girondins de Bordeaux pour sa gestion du club, désormais en National 2, Gérard Lopez a répliqué dans un entretien accordé au quotidien L’Équipe, s’en prenant notamment à Bixente Lizarazu, qui n’avait pas mâché ses mots à son égard.

Arrivé à la tête des Girondins de Bordeaux en 2021, Gérard Lopez ne compte pas lâcher sa place, et ce malgré la situation sportive du club (évoluant en National 2 après sa rétrogradation administrative) et les nombreuses critiques dont il fait l’objet. Bixente Lizarazu, formé à Bordeaux, avait notamment égratigné l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois après s’être moqué d’Oliver Kahn, candidat pour racheter le club il y a quelques mois.

Quand Lizarazu critiquait Lopez « Quand quelqu'un reproche quelque chose à un autre, il se parle à lui-même, avait répliqué Lizarazu sur ses réseaux sociaux. 94 millions de dettes, 400 entreprises pas payées, 86 employés licenciés, descente Ligue 1 à N2... L'as des as de la finance a parlé. » Une sortie à laquelle a répondu Gérard Lopez.