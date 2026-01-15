Daniel Riolo : Le gros problème dénoncé en direct !

Lundi soir sur le plateau de l'After Foot, Daniel Riolo s'est écharpé avec Gilbert Brisbois au sujet de la Coupe de France et notamment du match entre l'OM et les amateurs de Bayeux. Riolo estime qu'il n'y a pas grand chose à analyser de cette rencontre pendant que son acolyte regrette que le carton des Marseillais fasse une mauvaise pub à la compétition.
Mardi soir, l'OM s'est très largement imposé contre les amateurs de Bayeux qui évoluent en R1 (9-0). Un énorme carton qui interroge sur la réelle publicité donnée par ce type de rencontre pour la Coupe de France. C'est en tout cas la question que se pose Gilbert Brisbois sur le plateau de l'After Foot. Mais Daniel Riolo n'est pas du tout de cet avis et le fait savoir.
«Tu as un problème, tu devrais trouver un médecin Coupe de France»
« Tu as un problème, tu devrais trouver un médecin Coupe de France. Quoi qui se passe, tu as un problème avec la Coupe de France. Quand une petite équipe brille, ouais le charcutier, le boucher ça fait chier », s'agace sur le plateau de l'émission phare de RMC, avant d'être relancé par Gilbert Brisbois qui lui demande s'il s'est régalé lors de la victoire de l'OM.
«Qu’est-ce que tu veux dire de plus ?»
« Ce n’est pas la question. Tu voulais que les mecs soient sérieux, ils sont sérieux. Ils ont collé une danse. Le seul intérêt du match c’est de fouiller dans les stats pour voir la dernière raclée pareille. Normalement, tu n’a pas des raclées pareille. L’OM a fait le taf très sérieusement, je ne vais retenir que ça. Qu’est-ce que tu veux dire de plus ? Il n’y a pas à dire si c’est ou pas de la pub », ajoute Daniel Riolo.