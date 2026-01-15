Daniel Riolo : Le gros problème dénoncé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir sur le plateau de l'After Foot, Daniel Riolo s'est écharpé avec Gilbert Brisbois au sujet de la Coupe de France et notamment du match entre l'OM et les amateurs de Bayeux. Riolo estime qu'il n'y a pas grand chose à analyser de cette rencontre pendant que son acolyte regrette que le carton des Marseillais fasse une mauvaise pub à la compétition.

Mardi soir, l'OM s'est très largement imposé contre les amateurs de Bayeux qui évoluent en R1 (9-0). Un énorme carton qui interroge sur la réelle publicité donnée par ce type de rencontre pour la Coupe de France. C'est en tout cas la question que se pose Gilbert Brisbois sur le plateau de l'After Foot. Mais Daniel Riolo n'est pas du tout de cet avis et le fait savoir.

«Tu as un problème, tu devrais trouver un médecin Coupe de France» « Tu as un problème, tu devrais trouver un médecin Coupe de France. Quoi qui se passe, tu as un problème avec la Coupe de France. Quand une petite équipe brille, ouais le charcutier, le boucher ça fait chier », s'agace sur le plateau de l'émission phare de RMC, avant d'être relancé par Gilbert Brisbois qui lui demande s'il s'est régalé lors de la victoire de l'OM.