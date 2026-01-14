Benzema avec Messi : La folie à 1,4 milliard d’euros !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2023, Lionel Messi quittait le PSG après deux saisons dans la capitale. L’Argentin décidait alors de prendre le chemin de la MLS. Un choix plutôt familial pour la Pulga, qui aurait pu rejoindre Karim Benzema du côté d’Al-Ittihad, comme l’a récemment révélé le président du club saoudien Anmar Al Haili.

Le monde du football en plein changement. En 2023, Cristiano Ronaldo a ouvert une brèche en rejoignant l’Arabie Saoudite, avant que la star portugaise soit imitée par de nombreuses vedettes. Lionel Messi lui, n’a pas succombé à cet exode vers le pays du Moyen-Orient, et a préféré rejoindre la MLS et l’Inter Miami.

« Je lui avais proposé 1,4 milliard d’euros » Cependant, l’octuple Ballon d’Or aurait pu atterrir à Al-Ittihad aux côtés d’un certain Karim Benzema. « Si Messi accepte de signer avec Al Ittihad, je lui proposerai un contrat où il pourra gagner le montant qu’il souhaite, aussi longtemps qu’il le souhaite, même à vie (…) Oui, je l’avais contacté à la fin de son contrat avec le PSG. Je lui avais proposé 1,4 milliard d’euros. Il a refusé une offre aussi importante pour le bien de sa famille, malgré mes efforts pour les convaincre », a ainsi révélé Anmar Al Haili, président du club, dans des propos relayés par MARCA.