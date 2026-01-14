Rupture pour Zinedine Zidane : Il annonce un grand changement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant de devenir la légende que tout le monde connaît désormais, Zinedine Zidane a attendu 1994 pour se faire un nom ou plutôt un surnom. C'est en effet à cette date, après la première sélection en équipe de France du futur Ballon d'Or, que Rolland Courbis aura l'idée de l'appeler Zizou.

Très rapidement, Zinedine Zidane s'est imposé comme l'un des grands noms du football français. Il faut dire que dès sa première sélection, contre la République Tchèque en 1994, le meneur de jeu qui évoluait alors aux Girondins de Bordeaux, a crevé l'écran, inscrivant un doublé après son entrée en jeu. De quoi se faire un nom auprès du grand public, et bientôt un surnom. Président de Bordeaux à l'époque, Alain Afflelou raconte comment Rolland Courbis a fini par le surnommer Zizou.

Comment Zidane est devenu Zizou « Dans le foot, tout le monde a un surnom. Le premier match dans lequel il se fait remarquer, pour moi, c’est le match contre la Tchéquie avec l’Equipe de France. On est menés 2-0, il rentre, et il met deux buts », se remémore-t-il au micro de RMC, avant de poursuivre.