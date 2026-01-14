L'humiliation avec Zidane : 30 ans plus tard, il balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De nature très réservé et timide, Zinedine Zidane n'est pas du genre à faire des vagues dans une vie de groupe comme Christophe Dugarry l'a rappelé ce lundi au moment de raconter une anecdote assez surprenante connaissant le personnage qu'il a côtoyé à Bordeaux entre 1992 et 1996 ainsi qu'en équipe de France. Une scène assez surréaliste que le regretté Rolland Courbis tournait à la rigolade. Explications.

Zinedine Zidane aura défendu les couleurs girondines pendant quatre ans avant de traverser la France puis les Alpes pour s'installer à Turin en 1996. Avant la Juventus et les succès en équipe de France en 1998 et 2000, Zizou se faisait un nom chez les Girondins avec Christophe Dugarry qui est devenu son grand ami ainsi que le regretté Rolland Courbis, disparu ce lundi 12 janvier, qui officiait en tant qu'entraîneur.

«C'était Zizou qui fait un pet» A l'occasion d'une émission spéciale consacrée par RMC sur Rothen s'enflamme à celui qui a participé à l'essor de la radio, Christophe Dugarry a raconté une anecdote cocasse au sujet de Zinedine Zidane qui démontre parfaitement l'homme qu'était celui que l'on a surnommé « Coach Courbis ». « J'ai une anecdote sur ses discussions d'avant-match, ses causeries. On était à Bordeaux dans le vestiaire. Quand il parlait, il avait la chemise un peu ouverte, il s'énervait, devenait tout rouge et puis il tape fort sur la table. A un moment, il y a un calme et là, tu entends un pet. Et là, tout le monde se retourne et c'était Zizou qui fait un pet ».