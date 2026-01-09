Complot au PSG : Daniel Riolo prend son téléphone et règle ses comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain détiendrait une armée numérique à sa solde ? C’est l’une des convictions de Daniel Riolo qu’il ne cache pas tant à l’antenne sur RMC ou bien par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux. La figure forte de l’After Foot a évoqué une fois de plus ce sujet dans le cadre de la délocalisation du Trophée des champions.

Depuis plusieurs années désormais, Daniel Riolo affirme occasionnellement l’existence d’une armée numérique à la solde du PSG pour défendre les intérêts et les décisions du club de la capitale en toute circonstances. En raison d’une nouvelle délocalisation au Koweït du Trophée des champions, les déplacements des supporters du Paris Saint-Germain et de l’OM ont été annulés en raison de boycott et de manque d’affluence notamment. De quoi permettre à l’éditorialiste de RMC de pester sur cette décision de délocaliser cette finale à l’étranger.

«Armée numérique en marche sur la délocalisation du Trophée des champions» Ce qui a engendré la réaction de beaucoup de comptes de supporters du PSG. Selon Daniel Riolo, qui a pris son téléphone pour rédiger un post sur X ce vendredi matin, ce fut l’œuvre une fois de plus de l’armée numérique du Paris Saint-Germain. « Phénomène dingue sur X. Depuis hier armée numérique en marche sur la délocalisation du Trophée des champions. En répétant quand c’était à Tel-Aviv blabla ».