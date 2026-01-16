Kylian Mbappé - PSG : Son retour à Paris programmé en 2026 ?

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an et demi. Le 8 juin prochain, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France pourrait rejouer au Parc des Princes. En effet, les Bleus songeraient à disputer leur deuxième match de préparation à la Coupe du Monde dans l'enceinte du PSG.
Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'écurie rogue et bleu, l'attaquant de 27 ans a été transféré librement et gratuitement au Real Madrid.
Kylian Mbappé a quitté le PSG le 1er juillet 2024
Arrivé au Real Madrid il y a près d'un an et demi, Kylian Mbappé pourrait rejouer au Parc des Princes le 8 juin. Comme annoncé par la FFF, le deuxième match de préparation à la Coupe du Monde de l'équipe de France est programmé à cette date. Et à en croire L'Equipe, cette rencontre pourrait avoir lieu au Parc des Princes, l'antre du PSG.
Kylian Mbappé sera au Parc des Princes le 8 juin 2026 ?
D'après Philippe Diallo, qui s'est exprimé à la sortie du Comité exécutif réuni ce jeudi, « le second (match de préparation à la Coupe du Monde 2026) dépendra des matches de barrages européens pour la qualification au Mondial au mois de mars ». Comme ajouté par L'Equipe, Didier Deschamps aimerait affronter une équipe similaire à la Norvège, adversaire des Bleus lors de la troisième journée de la phase de groupes de la compétition. Ainsi, les Tricolores devraient choisir une sélection du Nord de l'Europe ; et ce, en excluant l'Islande, déjà rencontrée durant les éliminatoires.