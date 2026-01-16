Kylian Mbappé - PSG : Son retour à Paris programmé en 2026 ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an et demi. Le 8 juin prochain, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France pourrait rejouer au Parc des Princes. En effet, les Bleus songeraient à disputer leur deuxième match de préparation à la Coupe du Monde dans l'enceinte du PSG.

Kylian Mbappé a quitté le PSG le 1er juillet 2024 Arrivé au Real Madrid il y a près d'un an et demi, Kylian Mbappé pourrait rejouer au Parc des Princes le 8 juin. Comme annoncé par la FFF, le deuxième match de préparation à la Coupe du Monde de l'équipe de France est programmé à cette date. Et à en croire L'Equipe, cette rencontre pourrait avoir lieu au Parc des Princes, l'antre du PSG.