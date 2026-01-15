Deux joueurs arrivent, rupture inévitable au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Partis au Maroc pour la Coupe d’Afrique des nations qui au moment de la trêve hivernale en Ligue 1 au mois de décembre, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye ont tous deux pris part aux épopées des Lions de l’Atlas et des Lions de la Teranga. Dimanche, le Maroc et le Sénégal se disputeront le trophée de champion du continent africain avec au terme de cet affrontement le cœur brisé d’un des deux joueurs de Luis Enrique qui s’est attardé sur la question.

Depuis la mi-décembre et la victoire en Coupe intercontinentale face à Flamengo, Luis Enrique est privé d’Ibrahim Mbaye. Le jeune attaquant de 17 ans a rejoint la délégation sénégalaise au Maroc dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations. Après avoir reçu les éloges de certains compatriotes et coéquipiers confirmés tels que Sadio Mané et Kalidou Koulibaly pendant la compétition, Mbaye et les Lions de la Teranga se sont hissés jusqu’en finale de la CAN après une victoire arrachée contre l’Egypte en demi-finale mercredi (1-0).

«Ils sont tellement fatigués de me voir» Le Sénégal sera opposé à la sélection locale, à savoir le Maroc dont Achraf Hakimi est le capitaine. Le compère de vestiaire d’Ibrahim Mbaye en club sera son adversaire d’un soir. Quelque soit l’issue de cet affrontement, il y aura un joueur aux anges et un malheureux. Et ça, Luis Enrique l’a déjà anticipé comme le prouve son passage en conférence de presse ce jeudi à la veille de la réception du LOSC. « Un message à Hakimi et Mbaye avant la finale de la CAN ? Je ne fais pas de message, ni rien. Ils sont tellement fatigués de me voir quand ils sont ici. je suis très content pour eux d'eux, c'est mérité ».