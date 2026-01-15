Ousmane Dembélé, la fake news qui enrage le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé a refusé une offre de contrat plus que juteuse de la part du PSG. C’est du moins ce que Foot Mercato avançait vendredi dernier. A en croire les sources du journaliste Fabrizio Romano, ce serait inexact pour la simple et bonne raison que le Paris Saint-Germain n’aurait toujours pas dégainé la moindre offre. Ces bruits autour de son équipe agaçait d’ailleurs Luis Enrique la semaine dernière.

En fin de semaine dernière, une bombe était lâchée dans la presse concernant le feuilleton Ousmane Dembélé. Le PSG aurait, d’après Foot Mercato, vu son offre de prolongation de contrat courant actuellement jusqu’en juin 2028 être repoussée par le Ballon d’or 2025 et ses représentants. Et pourtant, un salaire grandement revu à la hausse lui a été proposé avec des revenus annuels de 30M€ toujours selon FM.

«Ils attendent que le Paris Saint-Germain formulent une offre de contrat» Il n’en serait cependant rien. Si l’on se fie aux informations récoltées par Fabrizio Romano et communiquées sur sa chaîne YouTube mercredi soir, Luis Campos et l’ensemble du comité directeur du PSG n’ont pas encore soumis d’offre formelle à Ousmane Dembélé. « Nous avons entendu qu’Ousmane Dembélé négociait un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Mon information est que le PSG a dit à Ousmane Dembélé et son entourage qu’il veut discuter d’un nouveau contrat avec lui. Mais, pour le moment, on n’en est pas au stade de chiffres pour le salaire. Une simple conversation entamée. Ils (ndlr le clan Dembélé) attendent que le Paris Saint-Germain formulent une offre de contrat ».