PSG - Racisme : Le transfert qui va faire scandale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela pourrait bien être un transfert polémique au PSG. Le club de la capitale serait effectivement intéressé par Enzo Fernandez, un joueur détesté en France. Et pour cause, entre la finale de la Coupe du monde 2022 et les chants racistes à l'encontre des joueurs d'origine africaine de l'équipe de France, le milieu de terrain argentin a fait scandale dans l'Hexagone.

Contrairement au précédent mercato d'hiver, qui avait vu Khvicha Kvaratskhelia débarquer à Paris, le PSG devrait vivre cette année un mois de janvier très calme, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. En revanche, cela pourrait être bien différent l'été prochain lors duquel les Parisiens envisagent de frapper un grand coup.

Le PSG veut Enzo Fernandez ? En effet, selon les informations de L'EQUIPE, le PSG a coché le nom d'Enzo Fernandez sur sa short-list en vue de l'été prochain. Joueur le plus cher de l'histoire de Chelsea qui avait déboursé 121M€ pour le recruter il y a tout juste 3 ans, l'international argentin, dont le contrat court jusqu'en 2032, aurait mal vécu le départ d'Enzo Maresca, remplacé par Liam Rosenior.