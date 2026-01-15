PSG - Racisme : Le transfert qui va faire scandale !

Cela pourrait bien être un transfert polémique au PSG. Le club de la capitale serait effectivement intéressé par Enzo Fernandez, un joueur détesté en France. Et pour cause, entre la finale de la Coupe du monde 2022 et les chants racistes à l'encontre des joueurs d'origine africaine de l'équipe de France, le milieu de terrain argentin a fait scandale dans l'Hexagone.
Contrairement au précédent mercato d'hiver, qui avait vu Khvicha Kvaratskhelia débarquer à Paris, le PSG devrait vivre cette année un mois de janvier très calme, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. En revanche, cela pourrait être bien différent l'été prochain lors duquel les Parisiens envisagent de frapper un grand coup.
Le PSG veut Enzo Fernandez ?
En effet, selon les informations de L'EQUIPE, le PSG a coché le nom d'Enzo Fernandez sur sa short-list en vue de l'été prochain. Joueur le plus cher de l'histoire de Chelsea qui avait déboursé 121M€ pour le recruter il y a tout juste 3 ans, l'international argentin, dont le contrat court jusqu'en 2032, aurait mal vécu le départ d'Enzo Maresca, remplacé par Liam Rosenior.
Un transfert qui va faire parler
Cependant, ce transfert risque bien de faire polémique. Et pour cause la réputation d'Enzo Fernandez est sérieusement entachée en France, d'une part à cause des célébrations après la victoire de l'Argentine contre le Bleus lors de la Coupe du monde 2022, mais surtout depuis les chants racistes entonnés après le sacre à la Copa America 2024. Ces chants avaient des références envers les joueurs aux origines africaines de certains joueurs de l'équipe de France. Autrement dit, si jamais Enzo Fernandez signait au PSG, cela ferait probablement scandale.