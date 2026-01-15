Mercato : La clause qui va coûter très cher à l'OM !

Axel Cornic

Le mercato hivernal est enfin lancé à l’Olympique de Marseille, avec le départ de Robinio Vaz à l’AS Roma. Un deal à 25M€ pour le club phocéen, qui pourrait bien décider de réinvestir directement cet argent en ce mois de janvier, afin de se renforcer pour la deuxième partie de saison.

C’est officiel, Robinio Vaz n’est plus un joueur de l’OM. Ce mercredi soir, l’AS Roma annoncé sur ses canaux officiels la signature de l’attaquant de 18 ans jusqu’en 2030, dans le cadre d’un transfert autour des 25M€ bonus compris. Un premier pas important fait en ce mercato, qui pourrait en emmener d’autres.

L’OM en pince pour un ancien du Barça ? La prochaine recrue pourrait ainsi venir d’Espagne, puisque l’OM serait sur les traces d’un ancien espoir du FC Barcelone. Il s’agirait d’Oscar Mingueza, arrière droit de 26 ans qui évolue actuellement au Celta Vigo. Son contrat se termine dans seulement quelques mois et pour le moment, une prolongation semble avoir été écartée par le joueur comme par son club.