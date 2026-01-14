PSG : Ce transfert est annulé !

Amadou Diawara

Pour épauler Achraf Hakimi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi songerait à recruter un tout nouveau latéral droit lors de ce mercato hivernal. En ce sens, le club de la capitale aurait coché le nom d'Alberto Costa selon certaines rumeurs. Une information totalement balayée par RMC Sport ce mardi soir.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique ne peut compter que sur un seul latéral droit de métier : Achraf Hakimi. Lorsque l'international marocain ne peut pas tenir sa place, le coach du PSG est donc dans l'obligation de bricoler. En effet, Luis Enrique repositionne généralement l'un de ses milieux de terrain - Warren Zaïre-Emery le plus souvent - dans le couloir. Ce qui fonctionne relativement bien.

Transfert : Le PSG cherche une doublure à Hakimi Si Warren Zaïre-Emery fait le job au poste de latéral droit ces dernières semaines, la direction du PSG envisagerait tout de même de recruter une doublure officielle à Achraf Hakimi lors de ce mercato hivernal. Selon certaines rumeurs, les hautes sphères parisiennes auraient identifié le profil d'Alberto Costa, sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec le FC Porto.