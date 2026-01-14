C’est terminé au PSG, il annonce un énorme coup !

Le parcours du PSG en Coupe de France s’est terminé brutalement ce lundi soir. La formation de Luis Enrique a été éliminée par le Paris FC au Parc des Princes (0-1). Clairement, cette victoire chez le voisin sonne comme un énorme coup pour le PFC, alors que le président Pierre Ferracci estime que ce succès fera grandir le projet.
Un coup d’arrêt brutal pour le PSG. Lundi soir du côté du Parc des Princes, la formation de Luis Enrique a été vaincue par son voisin, le Paris FC. Double tenant du titre, le PSG se voit donc éliminé très tôt de la Coupe de France, et va désormais devoir se concentrer sur le championnat et sur la Ligue des Champions.
Une victoire de gala pour le Paris FC
En revanche, du côté du Paris FC, cette victoire rapporte gros, aussi bien sur qu’en dehors des terrains. Comme le confie le président historique Pierre Ferracci au Parisien, cette victoire face au PSG permet de concrétiser un peu plus l’ambitieux projet du club.
« Cela matérialise notre discours »
« On profite un peu de l’image et de l’aura du grand club d’à côté, a d’abord lancé Ferracci. Ça fait beaucoup de bien, même si on n’avait pas besoin de ça pour crédibiliser notre projet. Mais symboliquement, ça prouve déjà qu’on existe à Paris. On est encore très très loin du PSG, mais on a été capables de les battre sur un match. C’est concret, ce ne sont pas seulement des mots. Cela matérialise notre discours. J’espère que cela incitera encore plus de gens à s’intéresser au Paris FC. »