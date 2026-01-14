C’est terminé au PSG, il annonce un énorme coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le parcours du PSG en Coupe de France s’est terminé brutalement ce lundi soir. La formation de Luis Enrique a été éliminée par le Paris FC au Parc des Princes (0-1). Clairement, cette victoire chez le voisin sonne comme un énorme coup pour le PFC, alors que le président Pierre Ferracci estime que ce succès fera grandir le projet.

Un coup d’arrêt brutal pour le PSG. Lundi soir du côté du Parc des Princes, la formation de Luis Enrique a été vaincue par son voisin, le Paris FC. Double tenant du titre, le PSG se voit donc éliminé très tôt de la Coupe de France, et va désormais devoir se concentrer sur le championnat et sur la Ligue des Champions.

Une victoire de gala pour le Paris FC En revanche, du côté du Paris FC, cette victoire rapporte gros, aussi bien sur qu’en dehors des terrains. Comme le confie le président historique Pierre Ferracci au Parisien, cette victoire face au PSG permet de concrétiser un peu plus l’ambitieux projet du club.