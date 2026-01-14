Kylian Mbappé humilié au PSG, il raconte tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, à son arrivée comme entraîneur du PSG, Luis Enrique souhaitait changer certaines choses, comme l’identité du capitaine. Un vote avait alors été organisé dans le vestiaire et Marquinhos en était sorti vainqueur, malgré un deuxième tour à bulletin secret. Une humiliation pour Kylian Mbappé, qui prétendait alors au brassard ?

Aujourd’hui encore, Marquinhos est le capitaine du PSG. Ayant pris la relève de Thiago Silva, le Brésilien a le soutien de ses coéquipiers, alors que son statut a pourtant été remis en question à plusieurs reprises. Ça avait été le cas en 2023 à l’arrivée de Luis Enrique. Au début de la saison, un vote avait alors été organisé pour le capitaine. Marquinhos avait été plébiscité. Au grand dam de Kylian Mbappé visiblement…

Le vestiaire du PSG choisit Marquinhos ! Le vestiaire du PSG avait tranché en 2023 : le capitaine resterait Marquinhos. Une décision prise une première fois lors d’un vote à main levée. Mais voilà que le suffrage avait par la suite été relancé… cette fois à bulletin secret. Certains estimaient alors Kylian Mbappé était à l’origine de ce deuxième suffrage, ne digérant pas sa première défaite face à Marquinhos pour le brassard.