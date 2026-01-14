Départ du PSG : Ousmane Dembélé, sa nouvelle aventure à l'étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé reste sur une désillusion qui s'est déroulée lundi soir au Parc des princes en 1/16ème finale de Coupe de France contre le Paris FC (0-1). Les Parisiens ont éliminés par le voisin, mettant un terme à cette nouvelle quête de la coupe nationale. Cependant, à la fin de la saison malgré l'absence de finale de Coupe de France, Dembélé compte bien accéder à celle de la Coupe du monde.

Ousmane Dembélé a fini le jeu. Vainqueur d'une Ligue des champions et d'un Ballon d'or avec le PSG, la nouvelle coqueluche du football français a été couronnée du statut de champion du monde à seulement 21 ans à l'été 2018 en Russie. Quatre ans plus tard, l'international français a échoué aux côtés de son ami Kylian Mbappé en finale du Mondial du Qatar contre l'Argentine de Lionel Messi.

«Nous allons tout mettre en œuvre pour ramener le trophée à la maison» Pour ce qui sera sa troisième Coupe du monde, Ousmane Dembélé entend bien remettre les pendules à l'heure en brodant une troisième étoile au-dessus du coq de l'écusson de l'équipe de France. A la fin de la saison, Dembélé quittera son quotidien de club au PSG pour l'Amérique du nord et la quête d'un nouveau succès mondial pour l'équipe de France. Au micro de CNN, il n'a pas dissimulé ses projets clairs avec les Bleus pour 2026. « Nous savons ce qu'il faut faire pour aller jusqu'au bout et nous allons tout mettre en œuvre pour ramener le trophée à la maison ».