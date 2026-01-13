Achraf Hakimi : L'annonce de rêve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour de blessure, Achraf Hakimi monte en puissance avec le Maroc et sera probablement l'un des principaux atouts pour la demi-finale contre le Nigéria. Walid Regragui est d'ailleurs catégorique assurant que le Maroc « a un rêve et Achraf, c’est le porteur de ce rêve ».

Blessé en début de compétition, Achraf Hakimi avait fait son retour contre la Zambie, disputant les 30 dernières minutes de cette troisième journée de la phase de groupe. Le joueur du PSG est ensuite monté en puissance disputant l'intégralité du huitième de finale contre la Tanzanie (1-0) puis du quart de finale contre le Cameroun (2-0). Avant la demi-finale face à Nigéria, Walid Regragui annonce ainsi la couleur pour Achraf Hakimi.

Regragui s'emballe pour Hakimi « Il monte en puissance. C’était impossible qu’il soit à 100% contre la Zambie. Il a fait 90 minutes contre la Tanzanie, il fallait qu’il passe la barrière psychologique de l’après blessure. Contre le Cameroun il a fait un match solide. Il monte en puissance », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.