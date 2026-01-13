PSG : Annonce bouleversante, le message d’Al-Khelaïfi en privé…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les hommages sont nombreux après la disparition de Rolland Courbis ce lundi 12 janvier, à l’âge de 72 ans. Le PSG fait partie des clubs qui ont salué la mémoire du consultant, à travers un communiqué mais également en privé, le président Nasser Al-Khelaïfi adressant ses condoléances à la famille via un SMS.

Figure emblématique du football français, Rolland Courbis est décédé ce lundi 12 janvier à l’âge de 72 ans. Une disparition qui a suscité une vague d'émotion dans le monde du ballon rond, avec une pluie d'hommages pour saluer la mémoire de l’ancien joueur et entraîneur, connu également pour ses nombreuses punchlines au micro de RMC.

L’hommage du PSG à Courbis Sur son compte X, le PSG a rendu hommage à Rolland Courbis peu après l’annonce de son décès. « Le Paris Saint-Germain adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Rolland Courbis. Le Club salue la mémoire d’un entraîneur passionné et d’un consultant emblématique, qui aura marqué les esprits par sa personnalité et son amour du jeu », a-t-on pu lire.