Une star touche le fond, le PSG l'a sauvé

Ousmane Dembélé est seulement le 6ème joueur français de l'histoire à avoir raflé le Ballon d'or. Mais avant ce jour de gloire le 22 septembre dernier, la star du PSG a connu des moments très difficiles sur et en dehors du terrain comme raconté à CNN. Dembélé s'est livrée à Amanda Davies à cœur ouvert.

Lancé dans le bain professionnel au Stade Rennais par Philippe Montanier à l'automne 2015, Ousmane Dembélé a commencé à réellement briller sous la houlette de Rolland Courbis quelques mois plus tard, qui s'est éteint ce lundi 12 janvier 2026. Pendant ces 10 années au plus haut niveau, le natif de Vernon a connu des hauts et des bas malgré les espoirs très vite placés en lui. Au point où on ne l'attendait plus vraiment... jusqu'à la saison dernière où il a mis tout le monde d'accord.

«Je me souviens de moments difficiles dans ma carrière» Meilleur joueur de Ligue 1 et de Ligue des champions, deux trophées remportés avec le PSG, Ousmane Dembélé a également été sacré Ballon d'or le 22 septembre dernier. Une consécration pour celui qui, un temps régulièrement miné par les blessures, a vécu bien des désillusions au fil de sa carrière. Pour CNN, il raconte. « Je me souviens de moments difficiles dans ma carrière, où je ne pouvais pas abandonner. C'était surtout mental ».