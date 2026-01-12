Ousmane Dembélé : Trahison, la demande surréaliste à l'étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux décennies plus tard, l'équipe de France va retrouver le Sénégal en Coupe du monde le 16 juin 2026 dans le New Jersey pour cette première affiche du groupe I du Mondial. Un rendez-vous spécial pour Ousmane Dembélé, entre autres d'origine sénégalaise, qui a fait un aveu assez cocasse en interview concernant ce match unique à ses yeux.

Le vendredi 5 décembre dernier, Didier Deschamps et le staff technique de l'équipe de France avaient fait le déplacement à Washington dans l'optique d'assister au tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet prochain, aux Etats-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique, 48 nations se battront pour soulever la si convoitée coupe dorée. Après avoir été finaliste de la dernière édition et vainqueur en 2018, l'équipe de France fait partie des favorites à la victoire finale.

«J'ai reçu une tonne de messages après ça» Mais pour ce faire, il faudra d'abord s'extirper d'une phase de groupe relevée avec la Norvège d'Erling Braut Haaland et de Martin Odegaard en clôture du groupe I le 26 juin, la Bolivie, le Suriname ou l'Irak selon les barrages le 22 juin et comme entrée en lice, un mauvais souvenir du Mondial de 2002 avec le Sénégal le 16 juin. Une rencontre spéciale pour Ousmane Dembélé, né de parents africains immigrés de Mauritanie et du Sénégal pour sa mère et du Mali pour son père. En interview pour CNN, le champion du monde 2018 a été interrogé par la journaliste Amanda Davies sur cette confrontation particulière au vu de son héritage. « J'ai reçu une tonne de messages après ça (sourires) ».