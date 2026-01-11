«La France a peur» : Le fiasco avec Zinedine Zidane !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Touché au genou gauche fin décembre après avoir réussi à égaler le record de Cristiano Ronaldo du nombre de buts avec le Real Madrid sur l'année, Kylian Mbappé est déjà de retour pour affronter le FC Barcelone lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne. De quoi s'inquiéter à quelques mois de la Coupe du monde. Christophe Cessieux rappelle l'épisode de 2002 avec Zinédine Zidane.

A 5 mois de la Coupe du monde aux Etats-Unis, les yeux sont forcément rivés sur cet objectif pour tout le monde. Les Bleus ne dérogent pas à la règle et l'attention est particulièrement portée sur Kylian Mbappé. L'attaquant français du Real Madrid revient vite de blessure et il ne faudrait pas l'aggraver plus pour éviter de mettre en danger sa participation à cette grande compétition. L'Equipe de France a déjà vécu un épisode traumatisant en 2002...

Zidane se blesse, c'est la catastrophe Pour un joueur comme Kylian Mbappé, il faut désormais éviter les grosses blessures à l'approche de la Coupe du monde. Une absence lors de cet événement serait terrible mais pour le moment le scénario catastrophe n'est pas imaginé. « A moins d’une énorme blessure, je pense que Mbappé devrait être là. En revanche, en 2002, la France avait peur, on était à 5 jours du début de la Coupe du monde, la France jouait face à la Corée du Sud et il y a eu la blessure de Zidane » commente Christophe Cessieux dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.