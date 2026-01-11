«J’ai décliné l’offre du Qatar» : La révélation de Zinedine Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Choisi pour organiser la Coupe du monde en 2022, le Qatar avait pu compter sur le soutien de Zinedine Zidane, l’un de ses ambassadeurs. À l’époque, l’ancien meneur de jeu des Bleus avait révélé une offensive du pays du Golfe pour le convaincre d’y jouer après son passage au Real Madrid…

L’année 2026 marque les vingt ans de la retraite de Zinedine Zidane, qui s’est retiré du football un soir de juillet 2006, au terme de la finale de la Coupe du monde remportée par l’Italie. Depuis, l’ancien meneur de jeu est devenu entraîneur, avec le succès qu’on lui connaît, tout en prenant part à d'autres projets plus ou moins éloignés du ballon rond. Zizou avait notamment accepté de devenir l’ambassadeur du Qatar en vue du Mondial 2022.

« Quand je jouais, on m'avait proposé de jouer au Qatar » « Le choix du Qatar ? J’étais heureux car c'était une victoire pour le Moyen-Orient au-delà du Qatar. C'est une bonne chose pour une région où le football n'avait jamais été présent auparavant », avait expliqué Zidane en 2011, dans des propos accordés à Time Out Dubaï. Le Français en avait profité pour faire une révélation de taille : « Quand je jouais, on m'avait proposé de jouer au Qatar, mais j'ai décliné l'offre car je voulais terminer ma carrière à Madrid. J'avais toutefois suggéré que je pourrais aider à promouvoir le football là-bas à l’avenir. »