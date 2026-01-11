«J’ai décliné l’offre du Qatar» : La révélation de Zinedine Zidane !

Choisi pour organiser la Coupe du monde en 2022, le Qatar avait pu compter sur le soutien de Zinedine Zidane, l’un de ses ambassadeurs. À l’époque, l’ancien meneur de jeu des Bleus avait révélé une offensive du pays du Golfe pour le convaincre d’y jouer après son passage au Real Madrid…
L’année 2026 marque les vingt ans de la retraite de Zinedine Zidane, qui s’est retiré du football un soir de juillet 2006, au terme de la finale de la Coupe du monde remportée par l’Italie. Depuis, l’ancien meneur de jeu est devenu entraîneur, avec le succès qu’on lui connaît, tout en prenant part à d'autres projets plus ou moins éloignés du ballon rond. Zizou avait notamment accepté de devenir l’ambassadeur du Qatar en vue du Mondial 2022.
« Quand je jouais, on m'avait proposé de jouer au Qatar »
« Le choix du Qatar ? J’étais heureux car c'était une victoire pour le Moyen-Orient au-delà du Qatar. C'est une bonne chose pour une région où le football n'avait jamais été présent auparavant », avait expliqué Zidane en 2011, dans des propos accordés à Time Out Dubaï. Le Français en avait profité pour faire une révélation de taille : « Quand je jouais, on m'avait proposé de jouer au Qatar, mais j'ai décliné l'offre car je voulais terminer ma carrière à Madrid. J'avais toutefois suggéré que je pourrais aider à promouvoir le football là-bas à l’avenir. »
La décision polémique
Zinedine Zidane avait tenu promesse quelques années plus tard, un choix loin de faire l’unanimité à l’époque, alors que le Qatar reste critiqué pour son manque de respect de l'environnement et des droits de l'Homme. Il s’était défendu dans un entretien accordé en 2011 à L’Équipe : « Oui, c'est beaucoup d'argent. Mais cet argent-là est redistribué par la Fondation Zidane. Je n'ai pas fait ça pour l'argent (...) J'avais envie de faire ça par rapport à ce projet qui est réellement intéressant. Qui l'a vraiment consulté ? Les gens parlent sans savoir ce qu'il y a dedans. (…) On va me répondre : 'Le Qatar, c'est tout petit...' Mais à travers le Qatar, c'est toute cette région du Moyen-Orient que vous touchez et c'est ça qui est intéressant. »