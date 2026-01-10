«Rien à dire» : Zidane l'a choqué !

International français entre 2000 et 2006, Willy Sagnol a notamment évolué aux côtés de Zinedine Zidane, qui était déjà bien en place lorsqu'il a fait ses débuts en Bleus. D'ailleurs, l'ancien joueur du Bayern Munich a rapidement été impressionné par le niveau de Zizou, très haut dessus du lot.
Arrivé en équipe de France en 2000 après l'Euro remporté face à l'Italie, Willy Sagnol raconte qu'à ses débuts, il a été très impressionné de se retrouver aux côtés de certains cadres de cette équipe. A commencer par Zinedine Zidane.
Sagnol impressionné par Zidane
« Ils ont voulu être Champions du Monde et d’Europe sans moi. Je leur en veux, mais c’est comme ça, on ne peut pas changer le passé (rires). Pour rentrer dans ce groupe-là, il fallait une petite épidémie… Malgré tout, j’y arrive, oui. Quand tu arrives, tu as les Zidane, Djorkaeff, Desailly, Thuram… », se rappelle-t-il au micro du podcast Kampo avant de poursuivre.
«Tu ne dis rien, tu regardes, tu apprends, tu travailles»
« Tu ne dis rien, tu regardes, tu apprends, tu travailles, tu souris quand on te dit de sourires, tu cours quand on te demande de courir… L’avantage de cette période, c’est que beaucoup de joueurs étaient issus de l’AS Monaco, comme Henry, Trézeguet, Barthez, Lamouchi… ça a facilité mon intégration. Quand tu joues avec Zidane, tu te rends compte que tu ne fais pas le même sport… Tu ne fais pas le même sport, c’est impossible. Tu as le même ballon, mais tu ne fais pas le même sport. C’est tout, il n’y a rien d’autre à dire », ajoute Willy Sagnol.