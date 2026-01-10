«Rien à dire» : Zidane l'a choqué !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

International français entre 2000 et 2006, Willy Sagnol a notamment évolué aux côtés de Zinedine Zidane, qui était déjà bien en place lorsqu'il a fait ses débuts en Bleus. D'ailleurs, l'ancien joueur du Bayern Munich a rapidement été impressionné par le niveau de Zizou, très haut dessus du lot.

Arrivé en équipe de France en 2000 après l'Euro remporté face à l'Italie, Willy Sagnol raconte qu'à ses débuts, il a été très impressionné de se retrouver aux côtés de certains cadres de cette équipe. A commencer par Zinedine Zidane.

Sagnol impressionné par Zidane « Ils ont voulu être Champions du Monde et d’Europe sans moi. Je leur en veux, mais c’est comme ça, on ne peut pas changer le passé (rires). Pour rentrer dans ce groupe-là, il fallait une petite épidémie… Malgré tout, j’y arrive, oui. Quand tu arrives, tu as les Zidane, Djorkaeff, Desailly, Thuram… », se rappelle-t-il au micro du podcast Kampo avant de poursuivre.