«Il n'y a que lui» : Zidane se retrouve seul, la rupture annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

International français entre 2000 et 2006, Willy Sagnol a notamment pu évoluer aux côtés d'un certain Zinedine Zidane. Et pour l'ancien joueur du Bayern Munich, il n'y a aucun doute sur le fait que Zizou est le seul à pouvoir réaliser ce qu'il faisait en match, ce qui marque la rupture entre les joueurs de légende et le reste.

Coéquipier de Zinedine Zidane entre 2000 et 2004 puis entre 2005 et 2006 après son retour en Bleus, Willy Sagnol garde un souvenir mémorable de Zizou. Et notamment de la Coupe du monde 2006 lors de laquelle l'équipe de France va s'incliner en finale. Le quart de finale contre le Brésil reste notamment dans les annales compte tenu de la démonstration du numéro 10 des Bleus sur le plan technique. Pour Sagnol, c'est bien simple, il est quasiment le seul à pouvoir réaliser ça en match.

Sagnol s'enflamme pour Zidane « Pour ceux qui aiment le foot, tout le monde parle de ce match, de ses passements de jambes, sombreros… Par contre, quand on en parle entre nous, les joueurs, les entraineurs, c’est sa performance contre l’Espagne. Mais je comprends, parce que contre le Brésil, il y a eu des gestes techniques qui, pfff… C’est pour ça que je dis qu’on ne fait pas le même métier. Il y a deux choses qu’il faut prendre en compte dans ce qu’il fait sur un terrain », confie-t-il au micro du podcast Kampo avant de poursuivre.